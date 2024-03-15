الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الطائي يفرض التعادل على الاتفاق في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

سقط فريق الاتفاق في فخ التعادل مع الطائي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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تقدم الاتفاق عن طريق لاعبه كارل إيكامبي في الدقيقة (18) وتعادل الطائي في الدقيقة (4+45) من الشوط الأول عن طريق فيرجيل ميسيدجان.

وتلقى  ديماري غراي لاعب الاتفاق بطاقة حمراء في الدقيقة (90) ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي القادمة في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 35 في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بينما ارتفع رصيد نادي الطائي إلى النقطة 22 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة.
 

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