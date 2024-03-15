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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل محارب الحلقة 5 | ماجد المصري مهدد بخسارته فى الإنتخابات

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت أحداث مسلسل محارب الحلقة 5 لحسن الرداد أحدث مثيرة، بعدما أثار هروب محارب "حسن الرداد" من السجن زعر عائلة عزازي "ماجد المصري"، كون محارب سوف يطالب بحق والدته، وتسبب في سجن رامي عزازي، وهو ما يؤثر على والده رجل الأعمال الذي يرغب في خوض الانتخابات، ويخشى على سمعته في البورصة.


حاول محارب لقاء خالته فوزية (سلوى عثمان) لخبرها بما حدث له والشر الذي يخفيه لهم عزازي وعصابته بسب التستر على ابنه رامي المتهم في دهس والده محارب، ولتطمئنه على أشقاءه منال وإبراهيم.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 5

وخلال مسلسل محارب الحلقة الخامسة، يتفق عزازي مع فريق السوشيال ميديا العاملين في مكتبه على خطة لإخفاء جريمة رامي ابنه، ونشر أخبار وفيديوهات مزيفة وعكس الحقيقة تماما، وإظهار محارب على أنه بلطجي وكسب تعاطف الناس مع ابنه، وينجح فريق السوشيال ميديا في تنفيذ هذه الخطة.

ويفكر عزازي في إسناد قضية رامي إلى المحامي وصفي (تامر عبد المنعم) بدلا من حسام الجيوشي (أحمد زاهر) بسبب تعرضه للضرب من محارب، لكن وصفي يطلب أن يدير شؤون مجموعة شركاته بالكامل، وأن يتم إبعاد حسام عن الشركة تماما مقابل تبرئة نجله رامي.

يضطر عزازي لقبول مطالب المحامي وصفي، ويبعد حسام عن شركاته، من أجل براءة نجله رامي، لأن إدانته تؤثر على سمعته وخسارته الانتخابات، لكن زوجته لا ترضي بهذا الحل بحجة أن حسام يعلم كل شيء عن المجموعة وهو الأجدر بإدارتها.

مسلسل محارب
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