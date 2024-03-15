مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5| صراعات الورث تضع العائلة فى أزمة

تتطور الصراعات داخل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 بشكلٍ كبير، وخاصة بعدما فتح الوصية الخاصة بالحاج محمود الرفاعي الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم الذي توفى فى جريمة قتل .

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

وظهر في أحد مشاهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 محامي الحاج محمود الرفاعي وهو يجلس مع باقي أفراد أسرته زوجته وابنته وشقيقه الحاج عبدالحميد، الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، وفاروق ابن شقيقه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق ويخبرهم بأنّه كتب كل أملاكه بيع وشراء لابن شقيقه فاروق.

مسلسل بيت الرفاعي

وتسبب هذا الأمر فى صدمة كبيرة لزوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي وابنته التي تجسد شخصيتة الفنانة ملك قورة، واعترض شقيقه عبدالحميد وعبر عن استيائه من الأمر وقرر مغادرة المنزل.

من ناحية اخري، يذكر أنّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وملك قورة وسيد رجب وأحمد فؤاد سليم وصفاء الطوخى ورحاب الجمل وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج أحمد نادر جلال.