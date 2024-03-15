رابعة الزيات تطل بالجينز تروج لبرنامجها الجديد في رمضان 2024

اعتادت النجمة رابعة الزيات على مشاركة متابعيها وأدق تفاصيل حياتها لتكن دائمة التواصل مع جمهورها ومتابعيها إينما ظهرت.

وبدت رابعة الزيات بإطلالة كاجوال ناعمةؤ حيث ارتدت قميص ابيض وعليه بليزر أسود وعليه بنطال جينز جذاب لتعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي دون تكلف.

وعلقت على الصور، قائلة:" غدا اخوض تجربة إعلامية جديدة ومختلفه خلال شهر رمضان المبارك.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

واكملت رقي إطلالتها ببعض الاكسسوارات الناعمة المتناغمة مع ذوقها الهادئ.