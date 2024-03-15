الجمعة 15 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5| أمير كرارة ينقذ ابنته بمساعدة ميرنا جميل

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، وذلك عبر شاشة قناة on، في تمام الساعة التاسعة مساء، والتي كشفت عن تطورات خاصة بفاروق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

انطلقت أحداث الحلقة 5 مسلسل بيت الرفاعي، بمشهد لسامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، ونجحت في الحصول على شريحة تليفون طلبها منها الدكتور ياسين، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي 

وبمجرد دخول الدكتور ياسين لغرفته، وجد ابنته مريضة وتعاني من حرارة مرتفعة وتشتكي له، فأستغاث بسامية حلويات التي ساعدته في الوصول لأقرب مستشفى؛ للكشف عليها.

وبعدها انتقلت الأحداث إلى الضابط يحيى، الذي خضع للتحقيق في مهمة هروب شقيقه من سيارة الترحيلات، ومساعدته في ذلك، وتم إخباره بأنه لن يتمكن من استكمال ممارسة عمله في الشرطة.

txt

بيت الرفاعي الحلقة 5| أمير كرارة ينقذ ابنته وأحمد رزق يطرد عائلته

مواد متعلقة

بيت الرفاعي الحلقة 5| أمير كرارة ينقذ ابنته وأحمد رزق يطرد عائلته

مسلسل حق عرب الحلقة 5| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

مسلسل المعلم الحلقة 5| مصطفى شعبان يبحث عن صاحب المخدرات

أبطال مسلسل بيت الرفاعي يواصلون تصوير العمل

مسلسل محارب الحلقة 5|صراعات جعلت حسن الرداد متهم فى قضية رأي عام

مسلسل حق عرب الحلقة 5| أدلة تنجي السويركي من حبل المشنقة

مسلسل محارب| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5| مواعيد العرض والقنوات الناقلة له
الجريدة الورقية