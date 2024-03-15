الجمعة 15 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يقود النصر للفوز على الأهلي في الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا ثمينً على نظيره أهلي جدة بهدف نظيف، ضمن منافسات دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف مواجهة النصر أمام الأهلي عن طريق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.
ونجح النصر السعودي في الوصول للنقطة 56 في وصافة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، بينما يتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 47 في المركز الثالث، فيما يحتل الهلال صدارة المسابقة ب 65 نقطة.
 ويبحث النصر السعودي عن استعادة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بعد حالة التذبذب التي صاحبت مستوياته خلال الفترة الماضية.

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