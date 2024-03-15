رونالدو يقود النصر للفوز على الأهلي في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا ثمينً على نظيره أهلي جدة بهدف نظيف، ضمن منافسات دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.



جاء هدف مواجهة النصر أمام الأهلي عن طريق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

ونجح النصر السعودي في الوصول للنقطة 56 في وصافة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، بينما يتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 47 في المركز الثالث، فيما يحتل الهلال صدارة المسابقة ب 65 نقطة.

ويبحث النصر السعودي عن استعادة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بعد حالة التذبذب التي صاحبت مستوياته خلال الفترة الماضية.