غياب ثنائي أهلي جدة عن مباراة الاتفاق المقبلة في الدوري السعودي

تأكد غياب الثنائي روجيرو إيبانز وفرانكي كيسيه عن صفوف فريق أهلي جدة عن المباراة المقبلة المقررة أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة دروي روشن للمحترفين.

ويأتي غياب روجيرو إيبانز وفرانكي كيسيه عن مباراة الاتفاق المقبلة بسبب تراكم البطاقات خلال الفترة الماضية، ليتأكد غياب الثنائي عن المشاركة في اللقاء القادم بشكل رسمي.

وكان كيسيه وإيبانز فد نالا البطاقة الصفراء خلال مباراة الأهلي والنصر، في المباراة التي تجمع الفريقين، في الوقت الحالي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام في الوقت الحالي على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

وشهدت المباراة تسجيل كريستيانو رونالدو هدف في شباك نادي الأهلي، ولكن تم إلغاء الهدف من جانب حكم اللقاء، بسبب التسلل خلال اللقاء الذي يقام في الوقت الحالي.

وتلقى أهلي جدة خسارة من النصر على ملعبه ووسط جماهيره في استاد الجوهرة المشعة بهدف ضمن منافسات الدوري السعودي.