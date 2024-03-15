إستمرار فعاليات الدورة الرمضانية بمركز شباب أولاد نصير بسوهاج

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة فعاليات اليوم الخامس من الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر مارس 2024 المقام على أرض ملعب مركز شباب اولاد نصير التابع لإدارة شباب سوهاج.

والتقى اليوم فريقي نادر التركي مع أصدقاء العجوز المباراة الأولى لليوم الخامس على التوالي من الدورة وإنتهت المباراة بفوز مستحق لفريق أصدقاء العجوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق نادر التركي .

وفي المبارة الثانية التقى فريقي محمد وحيد مع بي ايس بيمبو وانتهت المباراة بفوز فريق محمد وحيد بهدفين دون رد .



والتقي فريق محمد وحيد مع فريق جداوي في المبارة الثالثة من الدورة وانتهت بفوز مستحق لفريق جداوي بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق محمد وحيد .

وفي المبارة الرابعة التي جمعت فريق النسور ضد فريق نجع طرخان وانتهت المباراة بتعادل إيجابي للفريقين بنتيجة 2/2 .



والتقى فريق النسور وفريق ذات في المباراة الخامسة من الدورة وانتهت المباراة بفوز مستحق لفريق النسور على فريق ذات بثلاثة أهداف نظيفة .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة على أن الدورات الرمضانية الرياضيه تساهم في توسيع قاعدة المشاركة المحلية وتحث على ممارسة الالعاب الرياضية للشباب والنشء وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم .