أعراض ارتفاع ضغط الدم.. خبير يكشف علامة تحذير غير متوقعة

قد لا يكون لارتفاع ضغط الدم أي أعراض ملحوظة تقريبا، أو يظهر في ظواهر لا يبدو أنها مرتبطة بتهديد ارتفاع ضغط الدم.



ارتفاع ضغط الدم يعني توترا كبيرا تعاني منه جدران الأوعية الدموية تحت تأثير الدم، وتنص الخدمة الصحية الوطنية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية على أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر 140 إلى 90 أو أعلى، ويمكن أن يرتبط ظهور ارتفاع ضغط الدم بعوامل مختلفة.

العمر: يزداد خطر ارتفاع ضغط الدم مع نضوجك وتقدمك في العمر.

التاريخ العائلي: المشكلة موروثة.



النظام الغذائي: تناول كميات كبيرة جدا من الدهون.

الصوديوم: يأكل الشخص كمية كبيرة من الملح.

نقص الديناميكية: لا يتم إجراء التمارين، ولا يوجد نشاط حركي بالكمية المناسبة.

الوزن.



العادات السيئة: التدخين، الإفراط في استهلاك الكحول.



الإجهاد.



الأمراض: مرض السكري وأمراض الكلى.

علامة تحذير غير متوقعة لارتفاع ضغط الدم

قال الدكتور بول جاكسون في مقابلة مع إكسبريس إن علامة تحذير غير متوقعة لارتفاع ضغط الدم يمكن أن تكون طنين الأذن - ضوضاء ومجموعة متنوعة من الأصوات في الأذنين التي يسمعها الشخص بغض النظر عن وجود مصادر الضوضاء في البيئة.





يسمع بعض الناس الرنين، والبعض الآخر يسمع أصواتا أكثر ثباتا ويسمع آخرون أصواتا تبدو أشبه بالموسيقى، أو تعاني من أزيز مستمر.

وقال بول جاكسون إن طنين الأذن ينظر إليه بشكل مختلف من قبل كل مريض".

وفقا للخبير، فإن ظهور طنين الأذن هو سبب لفحصه من قبل الطبيب لاستبعاد المشاكل الصحية الخطيرة بالإضافة إلى حقيقة أن طنين الأذن يمكن أن يشير إلى ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يكون أيضا علامة على وجود ورم في الدماغ.

في المقابل، ينصح المتخصصون في Mayo Clinic، الذين يتحدثون عن أعراض ارتفاع ضغط الدم، بالانتباه إلى علامات التحذير المحتملة التالية.

صداع.

التنفس بسرعة.

نزيف الأنف.