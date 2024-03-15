الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

يستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية، غد السبت، على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد حصل على راحة سلبية لمدة 3 أيام في أعقاب الخسارة من الجونة ببطولة الدوري الممتاز وبالتزامن مع التوقف الدولي.

ويواصل الزمالك استعدادته لمواجهة مودرن فيوتشر، يوم 31 من مارس الجاري، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعود الزمالك لخوض تدريباته، على ملعب النادي بعد الانتهاء من عملية الإصلاحات والتطوير لأرض الملعب ليكون جاهزًا من جديد لإقامة التدريبات عليه بشكل طبيعي.

وأسفرت القرعة على وقوع ممثلي الكرة المصرية في صدام ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، على أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وفيوتشر يوم 7 أبريل المقبل.