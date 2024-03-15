يورجن كلوب يعلق على جاهزية محمد صلاح لموقعة مانشستر يونايتد

علق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على مواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.



وكان محمد صلاح قد شارك في مواجهة ليفربول أمام سبارتا براج، حيث صنع ثلاثة أهداف وسجل هدفًا واحدًا.

تصريحات مدرب ليفربول

تحدث يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي عصر اليوم الجمعة على مدى جاهزية محمد صلاح لمباراة مانشستر يونايتد، حيث قال: "بالتأكيد، مو جاهز".

وتابع متسائلًا: "كم عدد الأهداف التي صنعها الليلة الماضية؟ بالطبع هو استثنائي، لقاء غريب في الشوط الثاني، كنت أتمنى أن استبدله ولكن لم يكن ذلك ممكنًا بسبب إصابة كلارك".

وأضاف المدرب الألماني: "صلاح لديه جودة عالية، اسأله عما يحبه ضد مانشستر يونايتد، لكن كلما تحدثنا أكثر عن ذلك، قل احتمال حدوث ذلك، لذلك لا أحب التحدث كثيرًا".

واختتم يورجن كلوب تصريحاته: "مو صلاح لاعب لا يصدق، لقد كان أداء الأولاد جيدًا بدونه، لكن من الأفضل تواجده في الملعب".