الدوري السعودي.. النصر وأهلي جدة تعادل سلبي في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول بين فريق النصر ونظيره اهلي جدة بدون أهداف ، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي لمواجهة النصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد – روجو إيبانيز – ميريح ديميرال – على مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه – على الأسمري – ألان سانت ماكسيمين – روبيرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان





تشكيل النصر في مباراة الأهلي السعودي

حراسة المرمى: دافيد اوسبينا.

خط الدفاع: علي لاجامي، إميريك لابورت، أيمن يحيى، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.



يدخل النصر المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 53 نقطة من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في مباراتان وتلقى 4 هزائم.



ويحتل أهلي جدة يدخل تلك المواجهة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 47 نقطة جمعهم من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5 وتلقى 4 هزائم.





