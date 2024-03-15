الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدوري السعودي.. النصر وأهلي جدة تعادل سلبي في الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت مجريات الشوط الأول بين فريق النصر ونظيره اهلي جدة بدون أهداف ، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

 

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي لمواجهة النصر 
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد – روجو إيبانيز – ميريح ديميرال – على مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه – على الأسمري – ألان سانت ماكسيمين – روبيرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان

 

تشكيل النصر في مباراة الأهلي السعودي 
حراسة المرمى: دافيد اوسبينا.

خط الدفاع: علي لاجامي، إميريك لابورت، أيمن يحيى، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.
 

يدخل النصر المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 53 نقطة من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في مباراتان وتلقى 4 هزائم.
 

ويحتل أهلي جدة يدخل تلك المواجهة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 47 نقطة جمعهم من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5 وتلقى 4 هزائم.


 

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