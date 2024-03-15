برشلونة يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا

حصل نادي برشلونة على دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته أمام أتلتيكو مدريد، التي ستُقام على ملعب ميتروبوليتانو يوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، تمت الموافقة على مشاركة اللاعب فيران توريس من قبل الفريق الطبي في نادي برشلونة، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

برشلونة يستعيد خدمات فيران توريس أمام أتلتيكو مدريد

غاب توريس البالغ من العمر 24 عامًا، عن برشلونة منذ بداية فبراير بسبب إصابة في أوتار الركبة، مما أدى إلى غيابه عن 8 مباريات.

ويُعد المهاجم الإسباني عنصرًا أساسيًا في لنادي الكتالوني هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، في 32 مباراة شارك فيها في مختلف البطولات.

فيران توريس

وكان المهاجم الإسباني عنصرًا رئيسيًا في تشكيلة برشلونة الهجومية هذا الموسم، بتسجيله 11 هدفًا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة خاضها عبر مختلف المسابقات.

توريس يدعم خط هجوم برشلونة في المرحلة القادمة

مع انخفاض أداء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يبدو أن المدرب تشافي سيكون بحاجة لخدمات فيران توريس، خلال المرحلة الحاسمة من المنافسات هذا الموسم.

وفي ظل غياب توريس بسبب الإصابة، اعتماد برشلونة على الثلاثي رافينيا ولامين يامال إلى جانب ليفاندوفسكي في خط الهجوم، ومع عودة توريس، قد يجد رافينيا نفسه على مقاعد البدلاء من جديد، خاصةً مع أداء يامال المذهل الذي يقدمه.

فيران توريس

ويحتل برشلونة المركز الثالث، في الدوري الإسباني بـ61 نقطة من 28 مباراة، ويتأخر بنقطة واحدة عن جيرونا في المركز الثاني. بالمقابل، يتأخر بـ 8 نقاط عن ريال مدريد الذي يحتل صدارة الترتيب.

وتبدو كفة لاعبو الفريق الكتالوني أكثر سيطرة في الفترة الأخيرة، حيث نجح رجال تشافي في الفوز على لاعبي دييجو سيميوني خلال آخر ثلاث مواجهات في الدوري الإسباني، وانتهت جميعها بالفوز بنتيجة 1-0.

جدير بالذكر أن برشلونة وأتلتيكو مدريد واجها بعضهما بعضًا في 59 لقاء، فاز خلالها النادي الكتالوني في 31 مباراة، مع فوز أتلتيكو مدريد في 13 مواجهة فقط، فيما انتهت 15 مباراة بالتعادل بين الفريقين.