كواليس إطلاق نار على عامل وحارس عقار بسبب خلافات مالية بالجيزة

شهدت منطقة الطالبية بالجيزة حادثا بشعا بإطلاق صاحب شركة أدوية أعيرة نارية على عامل وحارس عقار بسبب خلافات مالية.

كواليس اطلاق النيران علي عامل وحارس عقار بسبب خلافات ماليةمع صاحب شركة أدوية بالجيزة

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.

وكشف المصابون في التحقيقات قيام صاحب شركة أدوية بالتسبب في إصابتهما بإطلاق أعيرة نارية عليهما بسبب خلافات مالية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب شركة أدوية متهم بإطلاق أعيرة نارية على عامل وحارس عقار بسبب خلافات مالية بمنطقة الطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اإصابة 4 اشخاص في انهيار سقف شقة بمنطقة الطالبية

كما تعرض 4 أشخاص للاصابة ، نتيجة انهيار سقف شقة سكنية بالطابق الثاني على الطابق الأول داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع ترسا بعد كوبري الطالبية.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بحدوث انهيار سقف شقة بعقار بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

بالانتقال والفحص تبين حدوث انهيار سقف شقة سكنية بالطابق الثاني على الطابق الأول داخل عقار مكون من 4 طوابق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.