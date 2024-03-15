بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي الآن في الدوري السعودي

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

يبدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد اوسبينا.

الدفاع: علي لاجامي، إميريك لابورت، أيمن يحيى، أليكس تيليس.

الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب.

بينما يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: سعد بالعبيد – روجو إيبانيز – ميريح ديميرال – على مجرشي.

الوسط: فرانك كيسيه – على الأسمري – ألان سانت ماكسيمين – روبيرتو فيرمينو.

الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان

يدخل النصر المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 53 نقطة من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في مباراتان وتلقى 4 هزائم.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني "53 نقطة".

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