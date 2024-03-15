تشكيل النصر السعودي الرسمي أمام أهلي جدة في دوري روشن

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أهلي جدة اليوم ،في قمة منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.



تشكيل النصر في مباراة الأهلي السعودي

حراسة المرمى: دافيد اوسبينا.

خط الدفاع: علي لاجامي، إميريك لابورت، أيمن يحيى، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.



يدخل النصر المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 53 نقطة من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في مباراتان وتلقى 4 هزائم.



ويحتل أهلي جدة يدخل تلك المواجهة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 47 نقطة جمعهم من خلال الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5 وتلقى 4 هزائم.





