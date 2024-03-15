بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي alnasr Sport Live يلا شوت في الدوري السعودي
في الجولة الرابعة والعشرين من عمر دوري روشن السعودي لكرة القدم، محركات البحث الاجتماعي منذ الساعات الأولي من مساء الخميس الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجاري، حيث يعد لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة السعودي احد اهم المباريات في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم التي تحظي باهتمام واسعة من قبل الملايين داخل المملكة العربية السعودية.
بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي alnasr Sport Live يلا شوت
توالت الهزات على تشكيلة المدرب البرتغالي لويس كاسترو بعد الخسارة من الرائد والتعادل أمام الحزم ثم الخروج من دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، حال النصر في الأسابيع الأخيرة لا يسر كثيرا في ظل تراجع أداء الفريق بشكل مفاجئ.
ويعود الفريق النصراوي للمعترك المحليّ من بوابة قمّة الجولة الـ24 أمام الأهلي من أجل الحفاظ على مركز الوصافة خصوصا وأنّ الفارق تقلص بشكل كبير عن الأهلي الـ3 في الترتيب وصار 6 نقاط فقط.
ونخصص هذا الموضوع للحديث عن تشكيلة النصر اليوم ضد الأهلي في الدوري السّعودي، وعن أهمّ العناوين المرتبطة بها.
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ومن المرتقب أن يحاول المدرب البرتغالي لويس كاسترو الحفاظ على نفس التشكيلة التي لعبت في المباريات الأخيرة من أجل تعزيز الثقة والانسجام، خصوصا وأنّ بعض الغيابات المهمّة التي أثرت على أداء الفريق، خصوصا غياب تاليسكا على المستوى الهجوميّ والحارس نواف العقيدي.
ما موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024؟
موعد مباراة النصر والأهلي في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري السعودي ، يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر و الأهلي في دوري روشن السعودي 2024؟
مجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية هي الناقل الحصري للدوري السعودي في الوطن العربي وستقوم ببث مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي على قناة SSC 1، مجانًا بدون اشتراك بتقنية SD ولمشاهدة المباراة بتقنية HD عالية الجودة سيكون عليك الاشتراك واقتناء جهاز GOBX.
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