البث المباشر لمشاهدة مباراة النصر والأهلي يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مباراة الأهلي والنصر اليوم الجمعة 15 مارس 2024، اليوم الجمعة 15-3-2024، ضمن مباريات دوري روشن السعودية، ويبحث المشاهدين باستمرار عن موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة لمشاهدة المباراة.

البث المباشر لمشاهدة مباراة النصر والأهلي يلا شوت اليوم

يتجدد اللقاء بين الأهلي والنصر في دوري روشن السّعوديّ، مع طموح بارز للنصر هو الحفاظ على مركز الوصافة ورفع فارق عن النقاط عن الأهلي صاحب المركز الـ3 إلى 9 نقاط، النصر بعد الخروج من دوري أبطال آسيا، يحاول التركيز الآن على دوري روشن السّعودي من أجل إنهائه بأفضل طريقة ممكنة والتحضير للموسم المقبل، إذ فقد الفريق فرصة المنافسة على أهمّ لقبين في الموسم، دوري أبطال آسيا ودوري روشن السّعودي في ظل فارق النقاط الكبير الذي يفصله عن الهلال المتصدر.

ونخصص هذا الموضوع للحديث عن معلق مباراة النصر والأهلي اليوم في الدوري السّعودي، وعن أهمّ العناوين المرتبطة بها.

وتحظى مباراة النصر والأهلي بمتابعة كبيرة على المستوى الإعلامي بالنظر لقيمة النّاديين والحضور الجماهيريّ المرتقب في ملعب الجوهرة المشعة.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر والأهلي السعودي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وبإمكان الجماهير العربية متابعة المباراة عبر قناة "SSC SPORTS" انطلاقا من الـ22 بتوقيت السّعودية والـ23 بتوقيت الإمارات والـ21 بتوقيت مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد النصر في الدوري السعودي اليوم

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - عبد الباسط هندي - سعد بالعبيد.

دخط الوسط: فرانك كيسيه - جابري فيجا - محمد المجحد.

خط الهجوم: سانت آلان ماكسيمان - روبرتو فيرمينو - رياض محرز.

تشكيل النصر المتوقع ضد الأهلي في الدوري السعودي اليوم

وجاء تشكيل النصر المتوقع على النحو التالي

حارس المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - بروزوفيتش - أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.