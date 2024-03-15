يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم في الدوري السعودي
يعود النصر إلى دوري روشن السعودي بمباراة قوية أمام نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم
مواجهة نارية ومرتقبة ينتظرها عشاق الكرة العربية والآسيوية، تجمع بين الأهلي ضد النصر، وذلك في قمة مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم، حيث تُعد تلك المواجهة تحت شعار «صراع الوصافة».
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة اليوم أمام الأهلي، وهو متسلحاً بالنجم البرتغالي كريسيتانو رنالدو، من أجل الفوز على الراقي وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة الحفاظ على وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي.
ويحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 53 نقطة من 27 مباراة خاضهم «العالمي في المسابقة حتى الآن، بواقع 17 انتصار وتعادلين، وتلقى رفقاء كريستيانو رونالدو الهزيمة في 4 مباريات.
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بينما يتسلح فريق الأهلي في مباراة اليوم، بعاملي الأرض والجمهور فضلاً عن تواجد العديد من الأسماء البارزة في تشكيل «الراقي»، على رأسهم النجم الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، وسان ماكسيميا وفيجا والوسط المخضرم فرانك كيسي، وذلك من أجل الفوز وحصد النقاط ومواصلة الصراع على الوصافة.
تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة النصر
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: سعد يسلم – عبد الباسط هندي – ميريح ديميرال – علي مجرشي.
خط الوسط: فرانك كيسيه – محمد المجحد – ألان سانت ماكسيمين – روبيرتو فيرمينو.
خط الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان.
ما هو موعد مباراة أهلي جدة والنصر في دوري روشن السعودي؟
تقام مباراة أهلي جدة والنصر في الجولة الـ 24 من بطولة دوري روشن اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.
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