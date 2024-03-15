بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري السعودي

يبحث عشاق الكرة العربية والسعودية، عن موعد مباراة الأهلي والنصر، وذلك ضمن مواجهات الأسبوع رقم 25 لمسابقة دوري روشن السعودي والتي تقام على أرضية ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

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تبدأ مباراة الأهلي والنصر اليوم الجمعة 15 مارس 2024، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ليتقابل الفريقين يروح معنوية مرتفعة من أجل تحقيق النجاح والانتصار في مباراة اليوم، ويتقابل الأهلي والنصر في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية وفي الـ 8 بتوقيت القاهرة.

يخوض فارس نجد الديربي محملاً بالضغوط بسبب الهزيمة التي تلقاها على يد العين، بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى ضربات الترجيح في دور ال16 من دوري أبطال أسيا.

ويحتاج كريستيانو رونالدو وزملاؤه للثلاث نقاط في هذه المباراة لمحاولة تقليص الفارق بينهم وبين الهلال الذي يحتل المركز الأول بفارق 12 نقطة عن النصر في المركز الثاني.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر والأهلي السعودي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

على الجانب الأخر يدخل الأهلي السعودي الذي يقدم أداء رائع هذا الموسم المباراة والفوز صوب عينيه للاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري حيث يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

معلق مباراة النصر والأهلي اليوم في الدوري السّعودي

أسندت قنوات "SSC SPORTS" السّعودية الناقل الحصريّ لمباريات دوري روشن السّعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهمّة التعليق على مباراة الجولة الـ24 بين الأهلي والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة، إلى الثلاثي علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة وأحمد النفيسة وسيتولى الكعبي وبطيشة التعليق على المباراة عبر القناة فائقة الجودة، بينما يأتي النفيسة على القناة الأساسية.

وبإمكان جماهير هذه المباراة اختيار المعلق المناسب بحسب رغبتها، عبر تغيير القناة الصوتية وهي خاصية تضعها قناة "SSC SPORTS" هذا الموسم أمام الجماهير العربيّة المتابعة للدوري السّعودي.