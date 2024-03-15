كلام فى الهوا

الجمعة 15/مارس/2024 - 07:57 م 3/15/2024 7:57:37 PM

مازالت «ترن» على مسامعى عبارة الزعيم أحمد عرابى من على حصانه فى مواجهة الخديوي توفيق أمام قصر عابدين، ليقول له عبارته الشهيرة: «لقد خلقنا الله أحراراً ولن نُستعبد بعد اليوم» قالها رافضاً للذل والظلم الذى كان يحيا به الناس فى هذا الزمن الذى ليس بالبعيد، من العجيب أننا مازلنا نُطالب بها حتى الآن «الحرية» حيث خلقنا الله أحراراً، خالين من كل عيوب .. وبريئين من كل أثم .. «كلهم بينزلوا مغمضين بعد الدقايق والشهور والسنين تلاقى ناس أشرار وناس طيبين» بمعنى آخر الإنسان الشرير فى بحثه عن إشباع احتياجاته يمكن أن يتعدى على حقوق الآخرين وحريتهم، هذا الأمر منذ النشأة الأولى للإنسان على الأرض، هناك من يحاول استعبادنا وتقييد حريتنا، ونحن مستسلمون له، كأن عرابى لم ينزل بعد من على حصانه، مازال الخديوى غير مقتنع أن الفلاح والعامل والموظف مجتمع الفقراء هم أصل البلد وهم أكثر من هؤلاء أصحاب النفوذ والامتيازات والمحتكرون، ولا عجب فى كل ذلك، ولكن العجب الحقيقى من هؤلاء الذين أصبحوا مع الوقت قابعين داخل أنفسهم لا يحركهم أى أمل فى حياة أفضل وتلاشت لديهم حتى الرغبة فى الحديث عما يحدث، كأنهم راضون «بالعبودية» .

لم نقصد أحداً !!

