عاجل
بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في الليلة السادسة من رمضان شقيقة سائق "أوبر" توجه رسالة لعائلة حبيبة الشماع مشاركة الوفد المصري في الاجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي
الجمعة 15 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة غدا

الهلال وضمك
الهلال وضمك

يقود فهد العتيبي، مهمة التعليق على مباراة الهلال وضمك، المقرر انطلاقها في العاشرة مساء غدا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي .
 

يأتي ذلك حسب ما أعلنته قنوات ssc الناقل الحصري لمباريات دوري روشن هذا الموسم
 

موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي
وتنطلق صافرة أحداث مباراة الهلال ضد ضمك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «المملكة آرينا»، معقل الزعيم.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي
وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك

الجريدة الورقية