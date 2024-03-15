موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة غدا

يقود فهد العتيبي، مهمة التعليق على مباراة الهلال وضمك، المقرر انطلاقها في العاشرة مساء غدا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي .



يأتي ذلك حسب ما أعلنته قنوات ssc الناقل الحصري لمباريات دوري روشن هذا الموسم



موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الهلال ضد ضمك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «المملكة آرينا»، معقل الزعيم.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك