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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فراس البريكان: " بنزيما أخذ فلوس ما يستاهلها "

فراس البريكان لاعب
فراس البريكان لاعب الأهلي السعودي

كشف فراس البريكان لاعب فريق الأهلي السعودي عن رأيه في صفقة كريم بنزيما لاعب الاتحاد والذي تم التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

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وقال البريكان في تصريحات خلال برنامح المقالب " رامز جاب من الأخر " مع الفنان رامز جلال: " رونالدو يستحق الأموال التي أنفقت عليه، ولكن هناك صفقات لا تستحق مثل صفقة بنزيما ".

وأشاد البريكان بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية خلال الفترة الحالية، وتمنى أن يستمر الأمر إلى الأفضل خلال السنوات المقبلة.

جماهير الاتحاد تطالب برحيل بنزيما

وكان الاتحاد السعودي قم تعاقد مع بنزيما الصيف الماضي إلا أن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول، وهو ما تسبب في مالبة الجماهير الاتحادية برحيله والبحث عن صفقة مهاجم سوبر.

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