بنزيما يغيب وحمد الله يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن تشكيل مواجهة الهلال، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المقرر انطلاق مواجهة اتحاد جدة أمام الهلال في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تُنقل موقعة الاتحاد أمام الهلال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقنوات ssc السعودية.

تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان، لويز فيليبي، أحمد حجازي، فواز الصقور.

خط الوسط: فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، فابينيو.

خط الهجوم: رومارينهو، عبد الرزاق حمد الله، مروان الصحفي.

وكان الهلال قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين نظيفين خلال الأسبوع الماضي، في المباراة التي شهدها ملعب "المملكة" معقل الزعيم.