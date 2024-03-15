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الجمعة 15 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جوله الجمعة لمحافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، علي تفقد عدداً من القطاعات بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والدقي والعجوزة للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري. 


تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير بمحيط محور الفريق كمال عامر نطاق حي العجوزة  وحاله النظافة والتجريد موجها هيئة النظافة بضرورة المتابعة الدورية لحالة النظافة علي المحور. 


وكلف المحافظ رؤساء أحياء الطالبية والهرم بتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بطريق المريوطية ومنع كافه اوجه الاشغال والتعديات علي الطريق العام. 


كما وجه المحافظ أحياء العمرانية والطالبية بشن حملات بشارع عثمان محرم ورفع إشغالات المحال والمقاهي والمنشآت التجارية علي مدار اليوم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات. 


رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة واحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

 

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