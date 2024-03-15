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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السيطره علي حريق أعلى عقار بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب أعلى سطح عقار بمنطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة،وتوالت النيابة التحقيق. 

السيطره علي حريق أعلى عقار بالجيزة 

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأخشاب ومخلفات أعلى عقار بمنطقة أبو النمرس ،وعلى الفورتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة عليه.

انهيار جزئي لعقار ببولاق الدكرور 

كما أصيبت  سيدة نتيجة حدوث انهيار جزئي لشقة سكنية عقب سقوط سقف بشارع ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بحدوث انهيار جزئي بعقار في بولاق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار عبارة عن سقوط سقف مطبخ بالطابق الثاني مما أسفر عن إصابة سيدة، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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