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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فلسطين: شهيد و22 جريحا بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا فى حى التفاح

شهداء فلسطين من الأطفال
شهداء فلسطين من الأطفال

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن  هناك شهيد و22 جريحا بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. 

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أمريكا: نبذل أقصى جهد لوقف إطلاق النار في غزة

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إسرائيل: خطة نتنياهو بشأن عملية رفح الفلسطينية تشمل إجلاء المدنيين

يشمل المؤبد والمجندات الإسرائيليات.. الكشف عن تصور "حماس" لوقف إطلاق النار

عرضت "حماس" على وسيطين والولايات المتحدة تصورها لهدنة في غزة تشمل إطلاق الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن المؤبد.

 

وحسب روسيا اليوم، ذكرت وكالة رويترز أنه وفقا لمقترح حماس فإن المرحلة المرحلة الأولى "تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني".

وأشارت المصادر إلى أن "100 منهم من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية"، وفقا للمقترح الذي يشمل أيضا إطلاق سراح "المجندات النساء".

 

يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن موقف حماس الجديد يستند إلى "مطالب غير واقعية". وأضاف أن تحديثا بشأن هذا الأمر سيجري طرحه على حكومة الحرب والمجلس الوزاري الأمني الموسع اليوم الجمعة.

 

كما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" أن الوسطاء القطريين نقلوا مساء أمس الخميس إلى فريق التفاوض الإسرائيلي ردا رسميا من حركة "حماس" على إطار صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

 

من جهتها، أعلنت "حماس" مساء أمس عن تسليم الوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الجريدة الورقية