20 مارس.. مسابقة القرآن الكريم والابتهالات بجامعة الإسماعيلية

أعلنت إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الأهلية تنظيم مسابقة القرآن الكريم والابتهالات بين طلبة الجامعة .وتقام المسابقة بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.وتُعقد المسابقة على مسرح الجامعة يوم الأربعاء الموافق 20 مارس في تمام الحادية عشر صباحاً.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

للتسجيل في المسابقة عبر الرابط:

https://forms.gle/1SBayWp381jr7Xyv8

وفي سياق متصل تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس "مهرجان من أجل مصر الرمضاني"، وذلك خلال الفترة من الأحد حتى الخميس 17- 21 مارس.

وخلال المهرجان الرمضاني - تتنافس الكليات في المسابقات التالية : القرآن الكريم، الأحاديث الأربعين النووية، كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج، الكرة الطائرة، كرة السلة، أفضل قطعة فنية رمضانية من المشغولات اليدوية، أفضل ملصق رمضاني، دوري المعلومات.

ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مسابقة على جوائز مالية.

هذا ويتم أيضا تنظيم المسابقات في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب بعض الألعاب الترويحية، بالإضافة إلى أمسية رمضانية.