تين هاج: مباراة ليفربول صعبة بكل تأكيد.. ونستهدف تخطي ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن مواجهة ليفربول بعد غد الأحد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

وقال تين هاج: “بعض المباريات أكثر أهمية من غيرها ، مثل عندما يواجه مانشستر يونايتد ليفربول، خصوصا عندما تكون في ربع نهائي كأس الاتحاد، إنها مباراة خاصة ونتطلع إليها”.



و يتوجه فريق ليفربول، بقيادة المدرب يورجن كلوب، لأولد ترافورد، لمواجهة مانشستر يونايتد بحثا عن الاستمرار في المنافسة على الألقاب الأربعة المتاحة التي ينافس عليها الفريق.

وبدأ مانشستر يونايتد في استعادة مستواه، حيث حقق ثماني انتصارات وخسر في مباراتين فقط في آخر 11 مباراة، بعد أن كانت نتائجه متذبذبة في النصف الأول من الموسم، وهذا ما يجعل مباراة دور الثمانية أكثر إثارة.



يذكر أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي تمكن في آخر 55 مباراة من منع ليفربول من تسجيل أهداف بعدما قدم عرضا دفاعيا رائعا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ملعب أنفيلد في ديسمبر الماضي.

