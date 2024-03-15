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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع البريطاني يستقيل من الحكومة وينسحب من سباق رئاسة الوزراء المقبل

جيمس هيبي
جيمس هيبي

في خطوة مفاجئة أعلن جيمس هيبي وزير الدفاع البريطاني أستقالته من منصبه و عدم أعتزامه الدخول في المنافسة على منصب رئيس الوزراء البريطاني خلال الأنتخابات العامة المقبلة عن حزب المحافظين .

وكانت تقارير مبدئية وثيقة الصلة بالحكومة البريطانية قد اكدت اعتزام وزير الدفاع البريطاني تقديم أستقالته نهاية شهر مارس الحالي الا ان جيمس هيبي اصدر بيانا اعلن فيه عن استقالته في خطوة وصفها بالمؤلمة .

وقال جيمس هيبي في بيان رسمي اصدره اليوم في العاصمة البريطانية لندن : انها خطوة مؤلمة لتقديم أستقالتي وعدم التنافس على مقعد رئيس الوزراء في الأنتخابات المقبلة لكنه كانت خطوة ضرورة لوضع اولوية للعائلة وكذلك التفكير في اتجاهات أخرى على الصعيد الشخصي والعملي .

وقال هيبي في بيانه الذي تم توزيعه على وسائل الأعلام البريطانية : ممتن للغاية لاختياري من جانب أتحاد مينديب هيلز و ويلز الجديدة المحافظ للمنافسة على مقعد رئيس الوزراء في الأنتخابات المقبلة لكني اعتقد انه قد حان الوقت للأنسحاب من الحياة السياسية والتفكير في اولويات أخرى .

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