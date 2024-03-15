رئيس جامعة سوهاج يشارك في حفل افطار المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في احتفالية الافطار الجماعي الذي نظمه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

وقدم الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور ايمن عاشور وحرصه علي التواصل المستمر مع رؤساء الجامعات فى جميع الأوقات والمناسبات الاجتماعية والدينية من أجل تدعيم الترابط، وذلك ضمن أجواء رمضانية تسودها المحبة والألفة والود بين جميع المشاركين بالحفل، ومثمناً الجهود المبذوله في تنظيم هذه الاحتفالية.

واكد النعماني ان هذا الافطار هو تقليد سنوي يحرص المجلس علي تنظيمه، والذي بعد بمثابة لقاء الأسرة الواحدة بين كافة رؤساء الجامعات، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية وتدعيم أواصر المحبه، الي جانب انه كان فرصة جيدة لطرح الموضوعات و لتبادل الآراء والافكار فيما يخص العملية التعليمية بين كافة الحضور، داعيًا الله عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل علي الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.

وفى ختام الحفل تم التقاط عدد من الصور التذكارية مع الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي وجميع المشاركين