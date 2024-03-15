جولة تفقدية لوكيل الصحة بمستشفيات الغربية

أجرى الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية علي المستشفيات والمنشآت الصحيه بالمحافظة، للتأكد عن سلامة سير العمل وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

بدأ الجولة بزيارة مستشفى المنشاوي العام لمتابعة سير العمل وتواجد الأطباء ومدي توافر المستلزمات الطبية كما ناقش أهم التحديات التي تواجه المستشفى ووضع الحلول المناسبة،

كما شملت الجولة زيارة مستشفى سمنود ومتابعة انتظام العمل بالاقسام المختلفه والأقسام الداخليه و العمليات والمبتسرين والغسيل الكلوي وتأكد من تواجد جميع الاطقم الطبية باقسام الإستقبال والطوارئ وعرض عدة محاور من أجل النهوض بالخدمات المقدمة بالمستشفى، كما تم المرور على مكتب صحه ثاني ، رعايه طفل ثاني ، مركز طبي سعيد لمتابعة انتظام العمل بالعيادات ، مراجعه سلاسل الامداد وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم الخدمات الوقائية والطبية المقدمة للمواطنين .

ووجه وكيل الوزارة الفرق الطبية والمعاونين بضرورة انضباط العمل الطبي والتواجد المستمر لخدمة المرضى وتقديم كافة الخدمات وتذليل أي صعوبات تواجه المريض في تلقي الخدمة الطبية المتميزة.