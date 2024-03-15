المواطنين تستمع بالطقس الدافى على الكورنيش الإسكندرية

تشهد محافظة الاسكندرية حالة من الاستقرار النسبى بالطقس صباح اليوم الجمعة مع تحسن ملحوظ في حالة الطقس، معتدل الحرارة، على كافة أحياء الإسكندرية، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 12 للصغرى و20 للعظمى مع تراجع فرص هطول الأمطار وسطوع الشمس، فيما سجلت سرعة الرياح 15 كيلو متر/ساعة، والرطوبة 62%. ،ويعد الطقس مناسب لقضاء أول عطلة في شهر رمضان 2024.

مما دفع المواطنين للاستمتاع بالكورنيش والاستعداد للفطار بالمتنزهات اول ايام الويك اند فى رمضان ، وشهدت فنادق عروس البحر المتوسط اقبال من المواطنين والتنزهات والكورنيش للفطار للاستمتاع بمنظر البحر وامواجه الهادئة .

كان قد أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع أي تداعيات لحالة الطقس.

وقرر رئيس الشركة استمرار أعمال تطهير الشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وفي سياق متصل، اعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.