كل ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والنصر قبل صدام الدوري السعودي الليلة

يلتقي فريق النصر مع نظيره اهلي جدة مساء اليوم الجمعة ، في المواجهة المنتظرة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

التشكيل المتوقع لموقعة الأهلي والنصر في الدوري السعودي



تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: علي لاجامي، محمد فتيل، عبدالإله العمري، أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب



تشكيل أهلي جدة المتوقع

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد يسلم – عبد الباسط هندي – ميريح ديميرال – علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه – محمد المجحد – ألان سانت ماكسيمين – روبيرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان



ويدير اللقاء، بين النصر ضد نظيره الأهلي، في كلاسيكو دوري روشن السعودي والمقرر إقامته اليوم الجمعة طاقم حكام أرجنتيني، بقيادة فاكوندو تيلو.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني "53 نقطة".



موعد مباراة الاهلى و النصر

ويتقابل الأهلي والنصر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و النصر

ويتم نقل مباراة العالمي ضد الراقي عبر قنوات SSC، وبالتحديد قناة SSC1، بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

