سُنة عن النبي.. دعاء إفطار الصائم

دعاء الإفطار، دعاء إفطار الصائم، بهذه الكلمات يبحث الكثيرين عبر محركات البحث، عن الدعاء المستحب قوله عند الإفطار.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء إفطار الصائم، وذلك بالتزامن مع اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك.

عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أفطرقال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

تفسير دعاء الإفطار

ذهب الظمأ أي: انتهى الشعور بالعطش.

وابتلت العروق أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش.

وثبت الأجر أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه.

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضًا: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنة ابن حجر في تخريج الأذكار.

ىورو أبو داود مرسلًا، أن النبي كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.

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