منتخب اليد يفوز على توجو في دورة الألعاب الأفريقية بغانا

فاز منتخب مصر لكرة اليد على منتخب توجو بنتيجة 54-22 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في غانا.

وقدم منتخب مصر بقيادة مدربه طارق محروس المدير الفني مباراة قوية، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته حتى نهايته، محققا الفوز الثاني بعد الفوز في مباراته الأولى أمام مالي بنتيجة 49-16.

وتضم قائمة منتخب مصر 5 لاعبين من الكبار هم عبد الرحمن حميد و سيف فوكس محمد لاشين و هشام صلاح و عبد الله أمام.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية

‎حراسة المرمى: عبد الرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي

‎اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

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يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.

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وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية عن وقوع منتخب اليد في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا ومالي وتوجو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية وكينيا وبنين وغانا.