ملفات مهمة تنتظر الرئيس الجديد لحكومة فلسطين (فيديو)

ينتظر رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، ملفات مهمة خاصة في في أصعب وقت بتاريخ القضية الفلسطينية.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرا تلفزيونيا، يكشف تكليفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لرئيس الحكومة الجديد.

وسيبدأ رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية الـ19 محمد مصطفى مهام عمله بالملف الأبرز في تكليفات الرئيس عباس أبو مازن، مطالبا إياه بتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية لسكان غزة شمالا وجنوبا وإعادة إعمار القطاع كمهمة أساسية سبق أن اضطلع بها بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.

كما سيأتي ترابط الأراضي الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية من أهم أولويات حكومة محمد مصطفى الجديدة عن طريق توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتقوية روافدها بما يتيح لها تقديم كل الخدمات من أبناء الوطن وتعزيز شراكتها مع المنظمات المحلية والدولية.

من هو محمد مصطفى

ولد محمد مصطفى في 26 أغسطس 1954، في بلدة كفر صور بمحافظة طولكرم في شمالي الضفة الغربية، وحصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في العام 1988، بعد أن حصل على شهادة الماجستير في الإدارة من ذات الجامعة في العام 1985، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في العام 1976.

يتمتع بخلفية اقتصادية واسعة، إذ عمل في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعربية العامة والخاصة في فلسطين والمنطقة العربية والولايات المتحدة في مجالات الحوكمة والبناء المؤسسي وسياسات التنمية وتطوير البنية التحتية.

كما عمل نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد بالحكومة الفلسطينية، وكان مستشارًا اقتصاديًا للرئيس عباس ويعد من المقربين منه أيضًا.

وجرى تعيينه كرئيس تنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني من العام 2006 إلى العام 2013، وذلك بناءً على خبرته التراكمية في العديد من المؤسسات والوكالات الدولية.

- تولى عدة مناصب عليا لتطوير القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي في المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن.