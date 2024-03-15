الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تنفذ 60 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق  مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.


وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (60508) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (184) حكم جناية.(19534) حكم حبس جزئى.(3411) حكم حبس مستأنف.(28920) حكم غرامة.(8459) مخالفة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.


وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض.

 

جرائم الأموال العامة  


وكشف التحريات تمكن المتهم  من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (7 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 

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