عقد Google I/O 2024 في 14 مايو

سيحين الوقت قريبًا لكي يحول عالم التكنولوجيا انتباهه مرة أخرى إلى Mountain View. كشفت Google عن موعد مؤتمر I/O لهذا العام. تم تحديد الحدث في 14 مايو.

كشفت Google للمطورين عن التاريخ بطريقة مزعجة. لقد طلبت من الأشخاص إكمال لغز منطقي ممل (فكر في ألغاز المسار من BioShock). بمجرد الانتهاء من جميع المستويات الخمسة عشر بعدد كاف من الأشخاص وإيصال الكرة إلى وجهتها مرارًا وتكرارًا، أعلنت Google عن موعد انعقاد مؤتمر I/O. سيكون مرة أخرى حدثًا ليوم واحد هذا العام.



على الرغم من أن I/O عبارة عن مؤتمر للمطورين، إلا أن هناك دائمًا الكثير من الاهتمام للمستهلكين. على سبيل المثال، لا بد أن تقدم الكلمة الرئيسية نظرة على بعض ميزات Pixel وAndroid القادمة. من المحتمل أن نتعرف على خطوات Google التالية في مجال الذكاء الاصطناعي سريع الحركة أيضًا (دعونا نأمل فقط ألا تقوم Google بتغيير العلامة التجارية لروبوتات الدردشة الخاصة بها مرة أخرى).