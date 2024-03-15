القبض على 289 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة إحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (264) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (289) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (112,086 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (25 كيلو جرام)كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,920 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (11,821 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,315 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,213 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (915 جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (220 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (160 جرام).عدد (594) قرص مخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض.

جرائم الأموال العامة



وكشف التحريات تمكن المتهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (7 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

