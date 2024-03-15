تعليم قنا .. تعلن اسماء مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن نتيجة مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي التي نظمها توجيه عام المكتبات المدرسية تحت قيادة صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و نفذها، ناجح عبد الحميد حسن الموجه العام للمكتبات بالمديرية وأعضاء مكتب التوجيه .

واسفرت النتيجة عن فوز الطلاب أية عبد الشافي شحات و محمد عبد الرؤوف و احمد محمد جمعة من طلاب معهد النور للمكفوفين بقنا ، و دعاء مرتضى ربيع مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بقوص و احمد محمد رفعت بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين بقنا وكريمة حسني عبد الراضي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات بقنا .

كما هنئى مدير تعليم قنا الطلاب الفائزين والذين تم ترشحهم لتمثيل المديرية في مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي على مستوى الجمهورية، ويثمن جهود الطلاب وأسرهم والتوجيه الفني والمعلمين الذين ساندوا الطلاب واسهموا في تحقيق هذا النجاح ، ويشد على أيديهم نحو الإعداد الجيد و القوي لحصد مراكز متميزة في المنافسات بالوزارة .