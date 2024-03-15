على خطى الشويفات .. طريقة تحضير الكفتة التبريزية

تفضل الأمهات تحضير وجبات أساسية مفيدة لصحة ابنائها على مائدة افطار رمضان خاصة يوم الجمعه العطلة الرسمية.

وتحتل الكفتة بمختلف أنواعها واشكالها مكانة خاصة عند الكبار والصغار وهذا ما جعلها من الوجبات الأساسية المفضلة لدي الكبار والصغار.

واليوم نقدم لكٍ وصفة جديدة ومختلفة يسهل تحضيرها في بضع دقائق بمكونات سهلة وبسيطة حضري الكفتة التبريزية على خطى الشيفات.

- لحم مفروم : 400 غراماً (خالٍ من الدهون)

- الأرز : 5 ملاعق كبيرة

- العدس : 4 ملاعق كبيرة

- البيض : 1 حبة

- البصل : 2 حبة (متوسط الحجم)

- الباقة العطرية : 2 ملعقة كبيرة (زعتر، وطرخون، وكزبرة، وبقدونس، ونعناع، وشبت، ويمكن إضافة البرقوق)

- الجوز : حسب الرغبة (للحشوة)

- عصير حصرم : 4 ملاعق كبيرة

- معجون الطماطم : 4 ملاعق كبيرة

- الزيت : مقدار

- ملح : مقدار

- فلفل أسود : مقدار

- الكركم : مقدار

- الماء : مقدار

طريقة التحضير

نطهو الأرز والعدس معاً، في ذلك الوقت نفرم اللحم مع البصل ثم نخلطه بالأرز والعدس المطهوين، ثم نفرم الخليط مرة أخرى جيداً.

نضيف الملح والفلفل والأعشاب، ثم نعجنها معاً، ونضيف البيضة المخفوقة للخليط، ثم نخلط مرة أخرى، ونضع الجوز والحصرم، ونصنع كرة كبيرة من الكفتة.

لتحضير صوص الكفتة: نحمر البصلة ونضيف إليها معجون الطماطم، ثم نضيف القليل من الكركم وماء للغليان، بعد 10 دقائق من الغليان نضع الكفتة في مقدار صلصة الطماطم في الوعاء، ونتركها لتُطهى لمدة ساعة في صلصة الطماطم.

نضع كرة الكفتة التبريزية في وعاء، وندخلها إلى الفرن لتتحمر قليلاً، ثم نقدمها في صحن وحولها الصلصة، ونزين كرة الكفتة بحبات الرمان والجوز والأعشاب.