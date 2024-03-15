قرعة الدوري الأوروبي.. ليفربول يصطدم بأتالانتا وقمة إيطالية بين روما وميلان

أجريت اليوم الجمعة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي موسم 2023-2024 في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات من العيار الثقيل في دور الثمانية حيث يلتقي فريقي روما وإيه سي ميلان في قمة ايطالية خالصة لحساب ربع نهائي البطولة.

بينما يصطدم ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح بنظيره اتالانتا الإيطالي في مواجهة من العيار الثقيل.

ويخوض فريق باير ليفركوزن الألماني مواجهة مثيرة أمام وستهام الإنجليزي، ويلعب بنفيكا البرتغالي أمام مارسيليا الفرنسي لحساب نفس الدور.

قرعة نصف نهائي الدوري الاوروبي

كما أسفرت القرعة اليوم عن مواجهات نارية محتملة في نصف نهائي البطولة، حيث يصطدم الفائز من مباراة روما وإيه سي ميلان مع المتاهل من مواجهة باير ليفركوزن ووست هام.

بينما يواجه الفريق المتأهل من مواجهة ليفربول وأتالانتا نظيره الفائز في لقاء بنفيكا ومارسيليا.

مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي بطولة الدوري الاوروبي

تنطلق منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي يوم 11 إبريل المقبل على ان تلعب مباريات الإياب يوم 18 إبريل 2024.

بينما تلعب مباريات الدور نصف النهائي يومي 2 و 9 مايو المقبل.

ويستضيف ملعب أفيفا في مدينة دبلن الأيرلندية مباراة نهائي الدوري الأوروبي والمقرر لها يوم 22 مايو المقبل.