تدريب الهيئة التمريضية بمستشفيات سوهاج الجامعية على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى

نظم قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، دورة تدريبية بعنوان "الاحتياطيات القياسية لمكافحة العدوي" بقاعة المهارات بالمستشفي الجامعي القديم، شارك فيها ٥٠ مساعد خدمات صحية بالمستشفي الجامعي القديم، بهدف الحفاظ علي سلامة المرضي وذويهم.





وأشار الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان المستشفيات الجامعية بسوهاج تحرص علي الالتزام بتطبيق المعايير السليمة والصحيحة في مجال مكافحة العدوى، الي جانب حرصها علي عقد الدورات التدريبية والندوات للهيئات التمريضية بجميع أقسام المستشفيات الجامعية، من أجل تحسين وتعزيز النتائج الصحية للمرضي، والوصول الي أفضل رعاية صحية للمريض وأسرته والذي ينعكس ع المجتمع ككل.





وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب اليشري أن الهدف من الندوة التدريب علي طرق مكافحة العدوي لإكتساب التدابير اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحتها، وحماية كل من يكون عرضة لإكتساب عدوى من المرضي أو الفرق الطبية الملازمة.





ومن جانبها قالت الدكتورة أسماء حمدون استاذة الميكربيولوجيا الطبية ومسئولة التدريب، ان الندوة ناقشت عدة موضوعات منها تطهير ونظافة الأيدي، الواقيات الشخصية، تعقيم الآلات، الحقن الآمن، ونظافة وتطهير البيئة، موجه شكر للدكتور الشاذلي صالح وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وشكر مماثل للدكتور احمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية لما قدموه دعم لانجاح الندوة.





جدير بالذكر ان الندوة تضمنت الرد علي جميع الاسئلة والاستفسارات لجميع المشاركين.