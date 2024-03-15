القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وبانجو

وجه قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط ، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – طبنجة - فرد محلى - وعدد من الطلقات).. بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").



وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض.

جرائم الأموال العامة



وكشف التحريات تمكن المتهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (7 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

