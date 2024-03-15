ناقد فني: مسلسل الحشاشين أضخم عمل فني ويقدم شكلا جديدا للدراما (فيديو)

أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين، بمسلسل “الحشاشين” الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2024، مؤكدًا أنه منذ بداية عرض الحلقة الأولى تبين أنه يقدم شكلا جديدا ومختلفا على شاشة التليفزيون وهو أضخم عمل درامي عربي يعيد تصور التاريخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، موضحا أن مسلسل الحشاشين، يحتوي على عناصر إبهار كثيرة، مثل عنصر التصوير، وهو جذاب بشكل غير طبيعي، موضحًا أن التصوير الخارجي به تكوينات مهمة وجميلة للغاية، والتصوير الداخلي الذي جرى في مصر يحتوى على ديكورات مبهرة ومرتبة بشكل كبير.

واكد أن عناصر التصوير والمونتاج والإخراج اندمجت بشكل متكامل لصنع عمل محترف لافتا إلى أن الأداء التمثيلي به نضج كبير ويظهر الجهد المبذل من جانب الممثلين.

وأشار إلى أن بطل المسلسل كريم عبد العزيز يمثل الدور بشكل احترافي فهو مندمج مع الشخصية بشكل كبير جدا وبالإضافة إلى الفنان أحمد عيد دوره مهم وأدائه قوي ومؤثر، مشددًا على أن المؤلف عبد الرحيم كمال بذل مجهودًا واضحًا ليصنع عملا دارميًا احترافيًا ناجحًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.