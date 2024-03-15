بيتر ميمي يخرج عن صمته ويرد على منتقدي مسلسل "الحشاشين"

خرج المخرج بيتر ميمي، عن صمته ليرد على الإنتقادات التي تعرض لها مسلسله الدرامي الجديد “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز ، بخصوص اللغة العامية التي أستخدمها رغم أن العمل تاريخي، حدث ذلك بعد عرض الحلقات الأولي من العمل الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2024.

وكتب المخرج بيتر ميمي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي منشورًا قال فيه “طيب كل سنة و انتم طيبين .. مع انى مكنتش حابب اتكلم علشان دول كلهم ٤ حلقات!”

وأضاف قائلًا:"مبدأيا المسلسل من وحي التاريخ و ده مكتوب نصا فى التترات يعنى مش وثيقة تاريخية لكنه دراما تاريخية .. هو تارنتينو لما قتل هتلر فى السينما كان حقيقة؟ او نابليون فى فيلم ريدلى سكوت الاخير هل ده نابليون اللى فى كتب التاريخ؟ ديه دراما تاريخية .. حاولنا نعمل خيال تصويرى لفترة من الفترات لكن فى شكل درامي.. لكن رجعنا فى الديكور و الملابس لمراجع كتيرة و نادرة علشان نعمل عالم مشوفنهوش قبل كده و ميكنش شبه افلام او مسلسلات عالمية…"

وتابع المخرج بيتر ميمي :"هل ده حسن الصباح؟ مفيش كتاب اتفق على حسن الصباح لان المغول حرقوا القلعة و كتبه و افكاره و المجهود اجتهاد… ماركو بولو او فلادمير بارتول او برنارد لويس او فرهاد دفترى… و كتير جدا حسن الصباح كان بيعمل معجزات؟ لا طبعا!!! و ده تباعاً مع الحلقات هيتفهم".

وأوضح بيتر ميمي :"الحشاشين مسلسل تاريخي بالعامية المصرية.. الاحداث بيت اتراك و فرس .. لما عملوه الاتراك اتكلموا تركي و لما عملوه الامريكان بيتكلموا انجليزى .. احنا عاملينه فى مصر و الترجمة موجودة فى كل بلد.. المسلسل بيتعرض فى روسيا و امريكا و اكتر من بلد كل بلد بلغتها..هم الڤيكنجز كانوا بيتكلموا انجليزى؟ ولا ويليام والاس كان بيتكلم اللكنة الامريكية".

وأشار:" ليه حسن الصباح؟ حسن الصباح شخصية فذة و غريبة و مستفذة انك تعرف عنها .. مش لازم يكون رمز للخير علشان يتعمله مسلسل.. هتلر و راسبوتين كانوا فى منتهى الشر لكنهم شخصيات فذة غيرت العالم .. او على مستوانا المصرى خط الصعيد او سفاح اسكندريةحاجات صغيرة".



وأردف:" ام الخليفة رصد كانت نوبية الاصل، اسكندرية مدينة فى مصر .. لان فى مدن كتير باسم اسكندرية حوالين العالم .. لزم التوضيح للترجمة لان فيه غير مصريين بيتفرجوا على المسلسل، مجاعة القاهرة الفاطمية مثبوتة تاريخيا لكن تعددت اشكالها حسب المصادر و هى على فكرة كانت قبل وصول حسن بفترة مش بعيدة بس ديه دراما (من وحي التاريخ)، ماتسمى بمعجزات حسن الصباح مقصود تتصور بالشكل ده و ده هيبان تباعا و خصوصا مشهد الراوي حلقة ٨، عم ملك شاه اتقتل بوتر القوس لان ده كان عرف و تقليد مين الست اللى بتظهر لحسن الصباح؟ ده فى حلقة ٣٠ بقى لو ربنا ادانا عمر..".

واختتم حديثه قائلًا:"كل سنة و انتم طيبين و سعيد ان المسلسل خلاكم تقروا و تسألوا .. و شوية شوية هتفهموا المسلسل .. صحصحوا معانا كده يا شباب خلونا نعمل شكل جديد .. و تبقى بداية و مع الوقت يتعمل افضل و اكبر و احسن من اللى احنا عاملينه .. و مع الوقت ننافس …#سنغزو_العالم".

مسلسل الحشاشين

تصدر مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز التريند، وذلك بعد طرح برومو العمل الذي خطف الأنظار ونال العديد من الإشادات، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وظهر كريم عبد العزيز فى البرومو وهو يلعب شخصية حسن الصباح وهو يدبر ويخطط للحروب التي ستخوضها الطائفة التي يصفها التريلر بأنها "الطائفة التي أرعبت العالم".

وتراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على المسلسل بقوة ووفرت له ميزانية ضخمة وكل الامكانيات المتاحة حتي يظهر العمل للجمهور فى أحسن صورة.

كما يضع جمهور النجم كريم عبد العزيز رهانًا كبيرًا عليه، خاصة انه يجسد شخصية "حسن الصباح" فى مسلسله الجديد “الحشاشين” ويخوض رحلة مليئة بالمغامرات في عمل سيكون ملحميًا تاريخيًا.

كما تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC



يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it



ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين



تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين



ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

