وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 10 ندوات توعوية

نفذت وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية، 10 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، استهدفت السيدات وطلبة المدارس، وتناولت «الاستعداد لشهر رمضان، الحديث عن أبواب الرحمة في رمضان، التغذية السليمة في رمضان، الإقبال على تلاوة القرآن في رمضان، فضل شهر رمضان والاستعداد له، اسباب سوء التغذية عند الأطفال، فترة المراهقة، دور المرأة في المجتمع، مخاطر الاختلاط المباشر بالحيوانات، الإرشاد الأسرى والصحة النفسية».

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

وأوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها.