الأزهر للفتوى يوضح عقوبة من يجمع الصلاة في نهاية اليوم (فيديو)

أوضح الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم جمع فروض الصلاة في نهار رمضان أو في نهاية اليوم، مؤكدًا إن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام.

وقال خلال لقاءه مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة، إن الصلاة هي قرة عيون المؤمنين كما كانت قرة عين الرسول، موضحًا: “من خلالها بنكلم ربنا 5 مرات في اليوم لذلك ربنا منحنا مواقيت للصلاة بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا”.

وأكد أن اللهَ عز وجل منح المؤمنين رخصة وهي “الجمع والقصر”، التي تستخدم وقت السفر تتمثل في صلاة الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين فقط بدلا من 4، وجمع التقديم وهي صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع تأخير وهي صلاة الظهر والعصر في وقت العصر.

عقاب شديد

وأوضح أن جمع الصلاة في نهار رمضان لا يجوز إلا في حالة انشغال وقت الإنسان فقط، ولا يجوز أبدا إذا كان الإنسان غير منشغل وتكاسل وجمع في نهاية اليوم.

وتابع: “هؤلاء الأشخاص عقابهم الغي وهو وادي في جهنم بعيد قعره خبيث حره شديد تستغيث منه ملائكة النار”.