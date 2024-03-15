مواقيت الصلاة في خامس يوم من رمضان

يبحث الكثيرون بشكل يومي في شهر رمضان المبارك عن مواقيت الصلاة وموعد انطلاق أذان الفجر والمغرب، المرتبطين بموعد السحور والإفطار.

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لقرائها ننشر مواقيت الصلاة بعدد من المدن والمحافظات المختلفة اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك..

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 4:39

موعد أذان الظهر 12:04

موعد أذان العصر 29: 3

موعد أذان المغرب 6:04

موعد أذان العشاء 7:21

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:43

موعد أذان الظهر 12:09

موعد أذان العصر 3:34

موعد أذان المغرب 6:08

موعد أذان العشاء 7:26

مواقيت الصلاة في بور سعيد

موعد أذان الفجر 4:33

موعد أذان الظهر 12:00

موعد أذان العصر 3:25

موعد أذان المغرب 5:59

موعد أذان العشاء 7:17 م

مواقيت الصلاة في السويس

موعد أذان الفجر 4:33 ص

موعد أذان الظهر 11:59

موعد أذان العصر 3:24

موعد أذان المغرب 5:58

موعد أذان العشاء 7:15

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 4:34

موعد أذان الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:25

موعد أذان المغرب 6:00

موعد أذان العشاء 7:17

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:28

موعد أذان الظهر 11:52

موعد أذان العصر 3:17

موعد أذان المغرب 5:53

موعد أذان العشاء 7:07

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر 4:35

موعد أذان الظهر 11:58

موعد أذان العصر 3:23

موعد أذان المغرب 5:58

موعد أذان العشاء 7:13

مواقيت الصلاة في حلوان

موعد أذان الفجر 4:38

موعد أذان الظهر 12:03

موعد أذان العصر 3:29

موعد أذان المغرب 6:03

موعد أذان العشاء 7:20

مواقيت الصلاة في البحيرة

موعد أذان الفجر 4:40

موعد أذان الظهر 12:07

موعد أذان العصر 3:32

موعد أذان المغرب 6:06

موعد أذان العشاء 7:25

مواقيت الصلاة في المنيا

موعد أذان الفجر 4:41

موعد أذان الظهر 12:06

موعد أذان العصر 3:31

موعد أذان المغرب 6:06

موعد أذان العشاء 7:21

مواقيت الصلاة في سوهاج

موعد أذان الفجر 4:39

موعد أذان الظهر 12:02

موعد أذان العصر 3:27

موعد أذان المغرب 6:02

موعد أذان العشاء 7:17

مواقيت الصلاة في الأقصر

موعد أذان الفجر 4:35

موعد أذان الظهر 11:58

موعد أذان العصر 3:23

موعد أذان المغرب 5:58

موعد أذان العشاء 7:13

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 4:36

موعد أذان الظهر 11:58

موعد أذان العصر 23: 3

موعد أذان المغرب 6:00

موعد أذان العشاء 7:12